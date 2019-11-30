شكرا لقرائتكم بعد اتفاق أردوغان والسراج.. أثينا تستدعي السفير الليبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفاد مصدر دبلوماسي يوناني، السبت، أن الخارجية اليونانية استدعت سفير ليبيا في أثينا لطلب "معلومات عن مضمون" اتفاق عسكري وقعته تركيا مع حكومة الوفاق الليبية.

وقال المصدر لفرانس برس إن أثينا أعربت عن "استيائها" من هذا الاتفاق وطلبت من سفير ليبيا "تزويدها بمعلومات" في موعد أقصاه الخامس من كانون الأول/ديسمبر تحت طائلة "طرده".

والخميس، طلبت أثينا أيضا من السفير التركي في اليونان تزويدها بمعلومات في هذا الصدد، وفق المصدر نفسه.

ويتوجه وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس الأحد إلى القاهرة، حيث يبحث مع نظيره المصري سامح شكري "التطورات الأخيرة في شرق المتوسط على خلفية الاتفاق التركي الليبي"، بحسب بيان وزاري.

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تفاصيل الاتفاق

والبروتوكول المذكور وقع، الأربعاء، في اسطنبول خلال لقاء جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ومحوره "تعاون عسكري وأمني" لتعزيز "الاتفاق الإطار للتعاون العسكري الموجود أصلا" و"العلاقات بين جيشي" البلدين، بحسب أنقرة، لكن بعض وسائل الإعلام في أثينا أشارت إلى خطر انتهاك "المناطق البحرية" اليونانية جراءه.

"انتهاك صارخ"

وصرح المتحدث باسم الخارجية اليونانية الكسندروس ينيماتاس، الخميس، بأن "توقيع هذا الاتفاق لا يمكن أن ينتهك الحقوق السيادية للدول الأخرى" لأن "ذلك سيكون انتهاكا صارخا للقانون البحري الدولي".

ويأتي هذا الاتفاق رغم دعوة وجهتها الجامعة العربية لأعضائها في تشرين الأول/أكتوبر لوقف التعاون مع أنقرة والحد من تمثيلهم الدبلوماسي في تركيا إثر الهجوم العسكري التركي على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.

والعلاقات بين اليونان وتركيا ترتدي طابعا حساسا، خصوصا أن الثانية شكلت بوابة دخول لآلاف من اللاجئين الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية.