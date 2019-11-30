أردوغان: الاتفاقية مع ليبيا ستنفذ ولن نسحب سفننا من المتوسط

شدّد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، على أن "​تركيا​ لن تسحب سفن ​التنقيب​ من شرق البحر الأبيض المتوسط، والاتفاقية التي أبرمتها مع ​ليبيا​ ستطبق بجميع بنودها"، مشيراً إلى أن "جميع بنود الاتفاقية بين تركيا وليبيا ستدخل حيز التنفيذ أيضًا، وأعمال التنقيب التي نقوم بها سينبثق عنها ​السلام​ والازدهار وليس الصراع والدماء".

وحول سفن التنقيب التركية شرق المتوسط، أكّد أردوغان أن "تركيا لن تسحب سفنها من هناك إذعانا لصراخ البعض وعويله"، مشيراً إلى "إننا لن نتخلى عن حقوقنا ولن نجعل حقوق القبارصة الأتراك لقمة سائغة، كما أننا لن نطالب بشيء ليس من حقنا"، لافتاً إلى ان "هناك من يسعى لتأجيج التوتر بدلًا من التقاسم العادل لموارد الهيدروكربون في شرق ​البحر المتوسط​، ويلجأ إلى لغة التهديد والإبتزاز رغم وجود إمكانية التقاسم العادل".