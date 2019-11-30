الرئيس الأذري: نشهد يومًا تاريخيًا بتشغيل خط نقل الغاز لأوروبا

وصف الرئيس الأذري ​إلهام علييف​، تشغيل خط أنابيب ​الغاز​ العابر للأناضول "تاناب" وربطه مع خط الأنابيب العابر للأدرياتيكي "تاب"، بأنه "يوم تاريخ"، مشيراً إلى أنه "يوم تاريخي وآمل أن يكون عمر "تاناب" مديدًا، ويحمل ​الفائدة​ ل​تركيا​ و​أذربيجان​ والشعوب المجاورة".

وأشار إلى أن "مشروع "تاناب" سيساهم في بناء الجسور والتعاون وتوفير فرص عمل وإبرام اتفاقيات طويلة الأمد بين البلدان المشاركة فيه"، مؤكداً أن "تركيا اليوم بلد منفتح على الاستثمارات الأجنبية وهي مكان مناسب لذلك جدا"، مشددا على أن "تركيا اليوم باتت مركز قوة دولي".