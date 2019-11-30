مسؤول إيراني: لإنهاء احتلال فلسطين وتأسيس أرض فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس

أكّد مساعد مندوب ​إيران​ الدائم في ​فيينا​، رضا غائبي، "ضرورة إنهاء احتلال ​فلسطين​"، معربًا عن قلقه إزاء "الوضع الانساني المؤسف داخل الأراضي المحتلة، ومواصلة الكيان الصهيوني انتهاك القوانين الدولية وارتكاب الجرائم الحربية في فلسطين".

وشدّد خلال احتفالية "اليوم العالمي للتضامن مع ​الشعب الفلسطيني​" الّتي أٌقيمت في مقرّ المنظمات الدولية في فيينا، على أنّ "إنهاء احتلال فلسطين وعودة الشعب الفلسطيني إلى دياره وتأسيس أرض فلسطينيّة مستقلّة وعاصمتها ​القدس​، يشكّل جزءًا من الحل الشامل للقضية الفلسطينية".

وركّز على أنّ "جميع إجراءات الكيان الصهيوني داخل الأراضي المحتلة بما فيها شرقي القدس، تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة والعديد من قرارات ​الأمم المتحدة​"، داعيًا إلى "إيقاف فوري لجميع الإجراءات المذكورة، بما فيها بناء المستوطنات واستغلال الموارد الطبيعيّة والتهجير القسري والعديد من الجرائم الأُخرى".