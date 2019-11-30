مسؤول إيراني: لإنهاء احتلال فلسطين وتأسيس أرض فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس

أكّد مساعد مندوب إيران الدائم في فيينا، رضا غائبي، "ضرورة إنهاء احتلال فلسطين"، معربًا عن قلقه إزاء "الوضع الانساني المؤسف داخل الأراضي المحتلة، ومواصلة الكيان الصهيوني انتهاك القوانين الدولية وارتكاب الجرائم الحربية في فلسطين".
وشدّد خلال احتفالية "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" الّتي أٌقيمت في مقرّ المنظمات الدولية في فيينا، على أنّ "إنهاء احتلال فلسطين وعودة الشعب الفلسطيني إلى دياره وتأسيس أرض فلسطينيّة مستقلّة وعاصمتها القدس، يشكّل جزءًا من الحل الشامل للقضية الفلسطينية".
وركّز على أنّ "جميع إجراءات الكيان الصهيوني داخل الأراضي المحتلة بما فيها شرقي القدس، تتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة والعديد من قرارات الأمم المتحدة"، داعيًا إلى "إيقاف فوري لجميع الإجراءات المذكورة، بما فيها بناء المستوطنات واستغلال الموارد الطبيعيّة والتهجير القسري والعديد من الجرائم الأُخرى".
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