سلطات أوكرانيا سلمت روسيا رفات 7 من جنود الجيش الأحمر

سلّم رجال البحث الأوكرانيون إلى زملائهم الروس، رفات سبعة من جنود العمّال والفلّاحين التابعين للجيش الأحمر، كانوا قد قُتلوا خلال الحرب العالمية الثانية، والّذين تمّ العثور عليهم في مناطق خاركوف وبولتافا وفينيتسا في ​أوكرانيا​.

وذكرت وكالة "سبوتنيك"، أنّه "جرى النقل الرسمي للرفات على الحدود بين أوكرانيا و​روسيا​، عند نقطة العبور "نيكوتيفكا" في منطقة بيلغورود. وقد تسلّم الرفات أعضاء الحركة الاجتماعية لعموم روسيا "حركة البحث الروسية"، لافتةً إلى أنّ "رئيس المنظمة الاجتماعية الأوكرانية "اتحاد ذاكرة الشعب" ياروسلاف تشيلكين، سلّم لـ"حركة البحث الروسية"، الوثائق والأمتعة الشخصيّة للجنود الّذين جرى العثور عليهم".