أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في إطار ملاحقة شبكات ترويج المخدرات ضمن محافظة جبل لبنان، تمكَّن مكتب مكافحة المخدرات المركزي في وحدة الشرطة القضائية من تحديد مكان تواجد شخص من الجنسية السورية لقبه "أبو زياد" مجهول باقي الهوية، يقوم بترويج الكوكايين وباز الكوكايين والماريجوانا، على متن سيارة نوع "كيا" زرقاء اللون، ويُعاونه شخص لبناني معروف باسم "علي"؛ كما يقوم بتزويد العديد من المروّجين بكميّات المخدرات لترويجها بين المتعاطين، وهو يقيم في جونية".
ولفتت في بلاغ، إلى أنّ "بعد رصد مكان تواجدهما، تمكّنت قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية بمؤازرة من المكتب المذكور، بتوقيفهما في المعاملتين، على متن السيارة المذكورة، وهما كل من: "م. س." (مواليد عام 1995، سوري) ملقب "أبو زياد"، و"ع. ج." (مواليد عام 1995، لبناني)". وأوضحت أنّه "ضُبط بحوزتهما 9 غرامات من مادة الكوكايين داخل 6 مظاريف و3 أجهزة خلوية".
وذكرت المديرية أنّ "بتفتيش مكان إقامتهما في جونية، ضُبط بداخله 5 غ. من مادة الكوكايين موضّبة في 5 مظاريف و83 غ. من مادة الماريجوانا"، مشيرةً إلى أنّ "بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما؛ والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف مروج المخدرات "أبو زياد" ومعاونه في المعاملتين وضبط كمية منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.