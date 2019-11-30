قوى الأمن: توقيف مروج المخدرات "أبو زياد" ومعاونه في المعاملتين وضبط كمية منها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "في إطار ملاحقة شبكات ترويج المخدرات ضمن ​محافظة جبل لبنان​، تمكَّن ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ في وحدة ​الشرطة القضائية​ من تحديد مكان تواجد شخص من الجنسية السورية لقبه "أبو زياد" مجهول باقي الهوية، يقوم بترويج ​الكوكايين​ وباز الكوكايين و​الماريجوانا​، على متن ​سيارة​ نوع "كيا" زرقاء اللون، ويُعاونه شخص لبناني معروف باسم "علي"؛ كما يقوم بتزويد العديد من المروّجين بكميّات المخدرات لترويجها بين المتعاطين، وهو يقيم في ​جونية​".

ولفتت في بلاغ، إلى أنّ "بعد رصد مكان تواجدهما، تمكّنت قوة من المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية بمؤازرة من المكتب المذكور، بتوقيفهما في ​المعاملتين​، على متن السيارة المذكورة، وهما كل من: "م. س." (مواليد عام 1995، سوري) ملقب "أبو زياد"، و"ع. ج." (مواليد عام 1995، لبناني)". وأوضحت أنّه "ضُبط بحوزتهما 9 غرامات من مادة الكوكايين داخل 6 مظاريف و3 أجهزة خلوية".

وذكرت المديرية أنّ "بتفتيش مكان إقامتهما في جونية، ضُبط بداخله 5 غ. من مادة الكوكايين موضّبة في 5 مظاريف و83 غ. من مادة الماريجوانا"، مشيرةً إلى أنّ "بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسب إليهما؛ والتحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختص".