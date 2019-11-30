المرابطون استنكروا الاعتداء على قناة الـotv فجر اليوم بواسطة قنابل المولوتوف

استنكرت ادارة الاعلام والتوجيه في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون "الاعتداء على قناة الـotv فجر اليوم بواسطة قنابل المولوتوف"، مؤكدةً أن "هذه الاعتداءات المتواصلة على القناة ومراسليها خلال تغطيتهم أحداث ​الانتفاضة​ ما هي الا محاولة لطمس الحقائق وعدم اظهار الكلمة الحرة والصوت الحقيقي لهذه الانتفاضة المباركة ضد عصابات قطاع الطرق ورسم الكانتونات الوهمية على خريطة الوطن".

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