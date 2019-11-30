النشرة: مجهولون دخلوا مدافن بلدة منجز وعمدوا على نبش بعض القبور

أفاد مراسل "النشرة" بان "مجهولون دخلوا ليلا في ​بلدة منجز​ الى مدافن البلدة عن الطريق الكسر والخلع وعمدوا على نبش بعض القبور وبعثرت بعض الهياكل العظمية لاسباب مجهولة وفروا الى جهة مجهولة".

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