ركّز الوزير السابق ​آلان حكيم​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّهم "لم يفهموا بعد أن مَن سبّب هذه الكارثة لا يمكنه أن يكون هو من يصلّحها، أي أنّ الذين أوصلوا البلد إلى الانهيار من غير الممكن أنو ينقذوا البلد منه".

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كانت هذه تفاصيل خبر حكيم: من أوصلوا البلد إلى الانهيار من غير الممكن أنو ينقذوه منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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