قائد عسكري إيراني: انتصارات الشعوب بلبنان والعراق وسوريا تحققت بفضل المقاومة

ركّز المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء ​يحيى رحيم صفوي​، على أنّ "مسار العالم يتّجه اليوم نحو تعاظم اقتدار المستضعفين والشعوب المحرومة على حساب الظلم والاستكبار"، ووصف ​الثورة الإسلامية​ بأنّها "مبعث الحضارة الإسلامية الحديثة، وقطب اقتدار ​العالم الإسلامي​ في عصرنا الحاضر".

وأكّد أمام حشد من القادة العسكريين في مقرّ هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، أنّ "الانتصارات الّتي حقّقتها الشعوب في ​العراق​ و​سوريا​ و​لبنان​ واليمن خلال المواجهة ضدّ الإرهابيّين وسياسات الكيان الصهيوني و​الولايات المتحدة الأميركية​ وأذنابهم الاقليميين، هي بفضل جبهة ​المقاومة​ المنبثقة من نهج المقاومة، الّذي تكرّس خلال فترة الدفاع المقدّس".