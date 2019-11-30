ركّز المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية اللواء يحيى رحيم صفوي، على أنّ "مسار العالم يتّجه اليوم نحو تعاظم اقتدار المستضعفين والشعوب المحرومة على حساب الظلم والاستكبار"، ووصف الثورة الإسلامية بأنّها "مبعث الحضارة الإسلامية الحديثة، وقطب اقتدار العالم الإسلامي في عصرنا الحاضر".
وأكّد أمام حشد من القادة العسكريين في مقرّ هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، أنّ "الانتصارات الّتي حقّقتها الشعوب في العراق وسوريا ولبنان واليمن خلال المواجهة ضدّ الإرهابيّين وسياسات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأميركية وأذنابهم الاقليميين، هي بفضل جبهة المقاومة المنبثقة من نهج المقاومة، الّذي تكرّس خلال فترة الدفاع المقدّس".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد عسكري إيراني: انتصارات الشعوب بلبنان والعراق وسوريا تحققت بفضل المقاومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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