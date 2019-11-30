النشرة: إجتماع بعبدا قرر العمل على خفض معدلات الفوائد الدائنة والمدينة بما يوازي 50 بالمئة

تلفت مصادر مطلعة عبر "النشرة" الى أن من بين القرارات المتخذة في لقاء ​بعبدا​ المالي، العمل على خفض معدلات الفوائد الدائنة والمدينة بما يوازي 50 في المئة، ما ينعكس ايجابياً على ​الدورة​ الاقتصادية ويخفّف الكلفة على المقترضين المدينين، كما يخفض الكلفة على ​الدين العام​، اضافة الى ذلك سيضع حاكم ​مصرف لبنان​ الآلية اللازمة لهذه التخفيضات مع ضوابط للهوامش بين الفوائد الدائنة والمدينة. للاطلاع على المقالأنقر هنا.

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