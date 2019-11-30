النشرة: إجتماع بعبدا قرر العمل على اصدار قانون يقضي بزيادة قيمة ضمان الودائع

تكشف مصادر مطلعة عبر "النشرة" أن اجتماع ​بعبدا​ المالي قرر اصدار قانون يقضي بزيادة قيمة ضمان الودائع من 5 ملايين ليرة لبنانية إلى 75 مليون ليرة لبنانية لكل وديعة، لتمكين مؤسسة ضمان الودائع من القيام بدورها عند الضرورة، والتشدّد في تطبيق تعميم ​مصرف لبنان​ لزيادة رسملة ​المصارف​ بملياري ​دولار​ قبل نهاية العام الجاري، وبمليارين آخرين في النصف الأول من العام 2020. للمزيد من التفاصيلأنقر هنا.

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