بريطانيا تراجع شروط الإفراج عن إرهابيين









اسماء السيد - نصر المجالي: بعد حادث الطعن الإرهابي الذي نفذه سجين إرهابي سابق يوم الجمعة على جسر لندن، أعلنت بريطانيا أنها ستراجع الشروط التي يتم تطبيقها على مدانين سابقين تم الإفراج عنهم مثل منفذ هجوم لندن.

وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الداخلية، براندن لويس، إن الشرطة ستراجع جميع الشروط التي يتم تطبيقها على الأشخاص الذين لهم ملف مشابه لملف منفذ هجوم لندن وتم الإفراج عنهم سابقا "هناك شروط تفرض على الأشخاص في هذه الحالة. وتلك الشروط من الأمور التي ستراجعها الشرطة في إطار ذلك التحقيق".

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وعقدت لجنة الازمات (كوبرا) اجتماعا مطولا مساء الجمعة برئاسة رئيس الحكومة بوريس جونسون للوقوف على تداعيات الهجوم الإرهابي، حيث صرح جونسون بأنه كان من الخطأ منح الإفراج المبكر عن منفذ الهجوم الإرهابي عثمان خان.

وكشفت سجلات الشرطة أن خان كان قد أدين بتهم إرهابية سابقا وأطلق سراحه في ديسمبر 2018 بعد قضاء حكم 8 سنوات سجنا لتورطه بتهم إرهابية مع آخرين.

قال وزير الأمن البريطاني إن الشرطة لا تبحث عن أي مشتبه بهم آخرين بعدما قتلت عثمان خان الذي نفذ هجوما بسكين في وسط لندن أمس الجمعة أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة.