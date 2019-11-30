شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة منى الشبراوى تطالب بمواجهة ظاهرة البناء المخالف فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة مني الشبراوي، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، أهمية التصدي لظاهرة البناء المخالف لاسيما بمحافظة الاسكندرية والقضاء عليها في المهد، من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة أصحابها حرصًا على سلامة المواطنين من التعرض للمخاطر.

وتساءلت البرلمانية عن سياسة الحكومة للتصدي لظاهرة البناء المخالف في المحافظة، مشيرة إلي أن ملف "البناء المخالف" يأتي فى مقدمة هذه الأزمات المستعصية، ولم يستطع أحد من المحافظين السابقين القضاء على هذا العدد الكبير للمباني المخالفة والتي وصل إلى 48 ألفا و600 عقار مخالف جرى بناءه في الفترة من 2006 وحتى 2017 وصدر لها 139 ألف قرار إزالة، وذلك على حسب آخر إحصائية رسمية.

وقالت النائبة، إن محافظة الإسكندرية تُعاني العديد من الأزمات التي تؤرق مواطنيها منذ سنوات طويلة، مضيفة: بالرغم من تعدد من تولوا منصب محافظ الإسكندرية إلا انه لا يوجد بينهم من استطاع القضاء على أزمة واحدة من تلك الأزمات، وهو ما نأمل من المحافظ الجديد، أن ينجح فيه.