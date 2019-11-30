فرج عامر: منظمة العفو الدولية مأجورة وممولة من تركيا وقطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن منظمة العفو الدولية، دأبت على بث الأكاذيب والشائعات والسموم، التي ترددها جماعة الإخوان الإرهابية، وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية، حول أوضاع حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن الواقع يؤكد أن كل ماتبثه هذه المنظمة المأجورة والممولة من تركيا وقطر، لا أساس له على أرض الواقع.

وأضاف "عامر"، في بيان اليوم السبت، أن كل ماجاء في التقرير الصادر من العفو الدولية، أكاذيب وافتراءات، وأن الادعاءات التي جاءت به حول مايتعلق بالقضاء والشرطة المصرية لايرددها سوى جماعة الإخوان الإرهابية، والدول والأنظمة التي تشجع وتمول وتسلح وتأوى الإرهاب والإرهابيين، على أراضيها وفي مقدمتها النظام الإرهابي القطري ممثلا في أمير الإرهاب والدم تميم بن حمد والنظام الإرهابي التركي ممثلا في السطان التركي المجنون والمهووس رجب طيب أردوغان.

واتهم رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تميم بن حمد وأروغان، بأنهما وراء مثل هذه الحملات المسعورة والكاذبة ضد مصر نظير الأموال الطائلة والملايين من الدولارات التي يتم دفعها للمنظمات المشبوهة والمأجورة لبث الأكاذيب ضد مصر، مؤكدًا أن الشعب المصري العظيم والرأي العام العربي والعالمي أصبح على يقين أن هذه الأكاذيب جعلت الشعب المصري، محصنًا وقادرًا على إفشال جميع المؤمرات والمخاطر والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه مصر.​