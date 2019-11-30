بريطانيا: لا نبحث عن مُشتبه بهم آخرين في هجوم جسر لندن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

قال وزير الأمن البريطاني، السبت، إن الشرطة لا تبحث عن أي مشتبه بهم آخرين بعدما قتلت رجلا يرتدي سترة ناسفة زائفة إثر تنفيذه هجوما بسكين في وسط لندن يوم الجمعة أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

ووصفت السلطات الهجوم بأنه إرهابي. واستهدف المهاجم أشخاصا قرب جسر لندن في قلب الحي المالي بالمدينة قبل أن يتمكن بعض المارة من طرحه أرضا وتقييده.

وفي وقت سابق السبت، كشفت الشرطة البريطانية أن المهاجم يُدعى عثمان خان (28 سنة)، وتم تحديد هويّته إثر قيام عناصر من شرطة سكوتلانديارد بتفتيش مقر سكنه في منطقة ستافوردشاير، غرب إنليترا، بغرب إنجلترا، لكنها لم تفصح عن المزيد.

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ووفق صحيفة "ذي إيكونوميك تايمز" الهندية، صدر حكم في عام 2012 بسجن خان لمدة 8 سنوات، وتم الإفراج عنه العام الماضي، مشروطاً بوضع سوار إلكتروني بقدمه لمراقبة تحركاته، إلا أنه من غير المعروف بعد كيف تمكن من المضي إلى جسر لندن بوسط العاصمة البريطانية لتنفيذ الهجوم.

كما أنه معروف منذ عام 2012 للسلطات، وأدين بارتكاب جرائم إرهابية، وفقًا لقائد شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، نيل باسو.

كان الهجوم بدأ في صالة فيشمونجر القريبة من الجسر، حيث كان يشارك منفذ الهجوم في ندوة بعنوان " لنتعلم معا"، وانتهى على جسر لندن حيث قتلت الشرطة البريطانية عثمان بعد شجاره مع أحد المارة.

وجاء الهجوم الإرهابي قبل نحو أسبوعين من الانتخابات البرلمانية المقررة في بريطانيا في 12 من ديسمبر المقبل.