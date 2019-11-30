المصرف المتحد يخفض الفائدة 1% على القروض الشخصية والتمويل العقاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري: قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت الأسبوع الماضي خفض الفائدة 1% على قروض الأفراد لتشمل القروض الشخصية والتمويل العقاري وبطاقات الإئتمان. وأضاف أن البنك يهدف من خفض الفائدة على القروض تخفيف أعباء تكلفة الدين العميل، وتماشيا مع قرار البنك المركزي الأسبوع الماضي بخفض الفائدة. وكان البنك المركزي قرر خفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية منتصف الشهر الماضي لينخفض متوسط سعر الفائدة بالمركزي المعروف إلى 12.25% على الإيداع و13.25% على الإقراض.

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