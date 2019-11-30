مقتل قائد إحدى الجماعات المتطرفة و5 من أنصاره في بوركينا فاسو

أعلنت القوات المسلحة في بوركينا فاسو ، مقتل قائد إحدى الجماعات المتطرفة، وخمسة من أنصاره في محافظة "ناهوري" وذلك خلال عملية تستهدف "تفكيك" جماعة متطرفة تعمل بمنطقة جنوب وسط البلاد. وذكر بيان صادر عن رئيس أركان القوات المسلحة في بوركينا فاسو، بثته شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت، أن القائد القتيل يدعى عبد الهادي، ومعروف بأنه ساعد جماعة تسمى "أنصار الإسلام" المتطرفة، تسعى للبحث عن موطئ قدم لها في المنطقة، مضيفا أن القوات تمكنت، خلال العملية، من مصادرة مخبأ كبير للأسلحة.

يشار إلى أن الجماعات المتطرفة في بوركينافاسو، كثفت هجماتها خلال الأشهر الأخيرة، مما اضطر قرابة نصف مليون شخص للفرار من منازلهم. أركان القوات المسلحة في بوركينا فاسو، بثته شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت، أن القائد القتيل يدعى عبد الهادي، ومعروف بأنه ساعد جماعة تسمى "أنصار الإسلام" المتطرفة، تسعى للبحث عن موطئ قدم لها في المنطقة، مضيفا أن القوات تمكنت، خلال العملية، من مصادرة مخبأ كبير للأسلحة.يشار إلى أن الجماعات المتطرفة في بوركينافاسو، كثفت هجماتها خلال الأشهر الأخيرة، مما اضطر قرابة نصف مليون شخص للفرار من منازلهم.

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