زيمبابوى تؤكد أهمية إعادة التواصل مع بريطانيا

أكدت زيمبابوي أهمية إعادة التواصل مع بريطانيا لما يساعد كلا الجانبين على الفهم المتبادل بشأن القضايا العامة - وذلك عقب زيارة المبعوثة البريطانية هاريت ماتيوس، للعاصمة (هراري ) أمس الأول الجمعة ولقاء الرئيس إيمرسون إمنانجاجوا، رئيس زيمبابوي ، وعدد من كبار المسئولين ، وزعماء المعارضة والمجتمع المدني والشركاء في مجال التنمية.
وصرح وزير الشئون الخارجية في زيمبابوي بأن زيارة المبعوثة البريطانية كانت مؤشرا على عملية إعادة التواصل المستمرة بين زيمبابوى وبريطانيا، مؤكدا أن هذه العملية مهمة للغاية .
وفيما يتعلق بالوضع الإنساني في بلاده ، أوضح أنه ناجم عن سنوات الجفاف الذي تعرضت له زيمبابوي، بالإضافة إلى آثار الإعصار "إيداي
وبحسب تقارير إخبارية محلية حول الزيارة، كانت المبعوثة البريطانية قد أعربت عن تقديرها لجهود زيمبابوي من أجل مكافحة الفساد وتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان، غير أنها دعت إلى إجراء تغيير حقيقي وزيادة الإصلاحات، خاصة في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.
وأكدت أن بريطانيا ستواصل مساعيها في هذا المجال .
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