البحرين تدين حادث الطعن في لندن.. وتجدد رفضها للتطرف والإرهاب

أدانت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم السبت حادث الطعن الذي وقع في العاصمة البريطانية لندن أمس الجمعة وأدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين .. عربة عن بالغ التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحيتين وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وأكدت وزارة الخارجية - في بيان أوردتهوكالة الأنباء البحرينية تضامن المنامة مع المملكة المتحدة فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها..مجددة موقفها الثابت الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بكافة صوره ومهما كانت مبرراته.
وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت أمس مقتل شخصين في حادث طعن ارتكبه رجل واستهدف عدة أشخاص بسكين عند جسر لندن، فيما قتلت الشرطة الرجل المهاجم الذي كان يرتدي سترة ناسفة وهمية.
وكشفت الشرطة البريطانية عن هوية المشتبه به في الهجوم، مشيرة إلى أنه يدعى "عثمان خان" ويبلغ من العمر 28 عاما وكان يعيش في مقاطعة "ستافوردشاير".. وتمت إدانته في عام 2012 بجرائم إرهاب.
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