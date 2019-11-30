شاهد.. حصة بنت سلمان تكشف لقب يناديها به ولي العهد وإخوانها

أكدت الأميرة حصة بنت سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الابنة الوحيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن المرأة السعودية بدأت تتمتع بدعم وتمكين في ظل قيادة العاهل السعودي وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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حصة بنت سلمان: لقبي بين إخواني أخت رجال

أوضحت حصة بنت سلمان في حوار صحفي نشرته مجلة "اليمامة" الخميس، إنها الأخت الوحيدة لعدد من

الأشقاء، قائلة: "إخوتي دائمًا يسمونني أخت رجال، كل واحد منهم ألجأ إليه في الشيء الذي يختص بمجاله وهذه نعمة كبيرة أحمد الله عليها".

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أشارت نجلة خادم الحرمين إلى أنها تعد إخوانها كنافذة تطل بها على عالم الرجال، وما يحدث فيه خصوصًا في الماضي قبل انخراط المرأة بمختلف مجالات العمل، موضحة أنهم كانوا يشركونها في أحاديثهم السياسية كواحدة منهم؛ لذلك

اتسعت مداركها وتعددت مصادر ثقافتها.

أضافت أن إخوانها ساندوها لإكمال دراستها ووقفوا معها، وكانوا يجلسون مع والدتهم لو مرضت وحملوا هذه المسئولية معها، ومنحوها وقتها للدراسة والحياة.

تابعت أن إخوانها غير الأشقاء كانوا يزورون والدتها باستمرار خصوصًا في المستشفى، وكانوا يتحدثون إليها وكأنها والدتهم.

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قالت حصة بنت سلمان إن والدها كان محبًا للقراءة خصوصًا مجال التاريخ، وكان يسرد لهم أحداث الكتب التي يقرأها ويطلب منهم قراءتها، مضيفة أنه كان يتحدث لهم وهو ينظر في عيون الرجال والنساء بنفس القدر، ولم يركز على جهة الرجال فقط.