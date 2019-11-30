تركيا توقف 685 صحفياً عن العمل

أعلنت السلطات التركية، اليوم السبت، أنها ألغت تراخيص نحو 685 صحفياً عاملا في البلاد.

ونقل موقع "تركيا الآن" التركي عن فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي قوله إنه "تم إلغاء ترخيص عمل الصحفيين"، بسبب ما اعتبره "تهديدا للأمن القومي".

وتقوم تركيا بحملة قمع ضد الصحفيين ومعارضي الحكومة جلبت عليها انتقادات من دول ومنظمات حقوقية عدة.

وتلاحق تركيا قضائيا عشرات الصحفيين بعضهم ما يزال في السجون.

كما تحاكم مدافعين عن حقوق الإنسان بينهم رئيس فرع منظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليتش الذي أمضى أكثر من عام في الاحتجاز بانتظار محاكمته.

وقامت السلطات التركية أيضا بعزل عشرات رؤساء البلديات المنتخبين من أحزاب سياسية معارضة للرئيس رجب طيب أردوغان.

كل هذه التجاوزات دفعت بالعديد من حلفاء أردوغان السياسيين السابقين بالانشاق عن حزبه وتأسيس أحزاب.

وكان آخرهم رئيس وزراء تركيا السابق أحمد داود أوغلو الذي كان في وقت ما أقرب حليف لأردوغان الذي أعلن أنه سيشكل حزبا جديدا خلال أسابيع.

وانشق داود أوغلو في سبتمبر.

وشغل داود أوغلو منصب رئيس الوزراء بين عامي 2014 و2016 قبل أن يختلف مع أردوغان. ووجه هذا العام انتقادات حادة لأردوغان والإدارة الاقتصادية واتهمهما بتقويض الحريات الأساسية وحرية الرأي.

وقال مصدر، يشارك في تأسيس الحزب، "من المتوقع أن يقدم الحزب الجديد، الذي سيشكله داود أوغلو، طلبه إلى وزارة الداخلية وأن يتأسس رسميا خلال أسابيع قليلة".