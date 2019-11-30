هولندا تواصل البحث عن مشتبه به في حادث الطعن في لاهاي

تواصل الشرطة الهولندية، اليوم السبت، البحث عن مشتبه به طعن ثلاثة شبان في شارع بوسط مدينة لاهاي، أمس الجمعة، خلال إحدى أكثر الأمسيات ازدحاما بالمتسوقين في العام.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن المحققين ينظرون في كافة الاحتمالات فيما يتعلق بهوية الجاني ودوافعه.

وخرج المصابون من المستشفى في وقت متأخر من مساء أمس.

وأضافت المتحدثة أن الشرطة ليس لديها حتى الآن وصف للمشتبه به ولكنها أشارت إلى أن البيان، الذي أصدرته الشرطة في بادئ الأمر وقالت فيه إن المشتبه به في الأربعينات وينحدر من شمال أفريقيا، خطأ.

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ونقلت مؤسسة البث التلفزيوني والإذاعي الهولندية (إن.أو.إس) عن شاهدين قولهما إن اثنتين من الضحايا ركضتا وهما تصرخان واختبأتا في متجر قريب. وقال أحد الشاهدين: إن رجلا «رياضيا» فر من موقع الحادث إذ قفز بسهولة فوق الحواجز التي اعترضت سبيله.

وطوقت الشرطة المنطقة لساعات لإسعاف الضحايا وتمشيط المنطقة بحثا عن أدلة تقود إلى الجاني.