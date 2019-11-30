كوريا الشمالية تحذر اليابان من صواريخ بالستية

وجهت كوريا الشمالية، اليوم السبت، نقدا لاذعا إلى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وحذرته من أنّه قد يرى قريبًا "صاروخًا بالستيًا فعليًا".

ويأتي هجوم بيونج يانج على آبي بعد يومين من إطلاق البلد الآسيوي المعزول ما سماه "منظومة قاذفات صواريخ متعددة الفوهة فائقة الحجم"، فيما ذكرت كوريا الجنوبية أنّ قذيفتين سقطتا في بحر اليابان المعروف أيضا باسم البحر الشرقي.

وقال آبي إن الصواريخ، التي حضر إطلاقها زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون، "بالستية" مشيراً إلى أنها تنتهك قرارات الأمم المتحدة.

وقال مسؤول في الخارجية الكورية الشمالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، "قد يرى آبي ما هو صاروخ باليستي فعلي في المستقبل غير البعيد وتحت أنفه".

وأضاف المسؤول الكوري الشمالي أن من الأفضل أن تتجنب بلاده التعامل مع آبي.



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وهذا ثاني انتقاد توجهه بيونج يانج بحق آبي خلال الشهر الجاري. ففي السابع من نوفمبر، وصفت الدولة الشيوعية آبي وتوعدت بأنها لن تسمح له بدخول أراضيها بعد إدانته تجربتها الصاروخية الأخيرة.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات دولية على خلفية برنامجيها للأسلحة النووية والصواريخ البالستية التي تقول إنها تحتاج إليها للدفاع عن نفسها ضد غزو أميركي محتمل.

والمفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية مجمدة منذ قمة العاصمة الفيتنامية هانوي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وكيم جونج أون التي انتهت بدون اتفاق في فبراير الماضي فيما تطالب بيونج يانج، منذ ذلك الحين، واشنطن بتغيير مقاربتها بحلول نهاية السنة.

وأصدرت كوريا الشمالية سلسلة تصريحات حازمة بشكل متزايد خلال الأسابيع الأخيرة في وقت تقترب المهلة التي حددتها للولايات المتحدة حتى آخر العام لتقديم عروض جديدة، من الانتهاء.

وألمح ترامب إلى احتمال عقد اجتماع رابع مع كيم في تغريدة في وقت سابق هذا الشهر، وهو ما قوبل برد لاذع من كوريا الشمالية التي أشارت إلى أنها غير مهتمة بعقد قمم "لا تأتي لنا بشيء".