عمدة لندن يعلن تكثيف الوجود الشرطي بعد حادثة الطعن

أعلن صادق خان، عمدة العاصمة البريطانية لندن، زيادة الوجود الشرطي في المدينة بعد هجوم الطعن الذي وقعفوق جسر لندن وأسفر عن مقتل شخصين.

وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، قال خان إن زيادة وجود الشرطة ستكون ظاهرة للعيان اليوم.

وجاء الهجوم الإرهابي قبل نحو أسبوعين من الانتخابات البرلمانية المقررة في بريطانيا في الثاني عشر من الشهر المقبل.

وإلى جانب مقتل رجل وامرأة، أسفر الهجوم أمس الجمعة أيضاً عن إصابة ثلاثة آخرين، رجل وامرأتان.

كانت السلطات البريطانية أعلنت أن منفذ الهجوم من أصحاب السوابق في أنشطة إرهابية، ويدعى عثمان خان (28 عاما).

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وقال نيل باسو رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن في بيان "هذا الشخص كان معروفاً لدى السلطات، وأدين في عام 2012 بتهم إرهابية".

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وأضاف: "تم إطلاق سراحه في ديسمبر 2018، ويتم الآن إجراء تحقيق لتحديد كيف تمكن من تنفيذ الهجوم الأخير".

وكان الهجوم بدأ في صالة فيشمونجر القريبة من الجسر وانتهى على جسر لندن حيث قتلت الشرطة البريطانية عثمان منفذ الهجوم.