إسرائيل تشن غارات على غزة

أغارت طائرات حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، للمرة الثانية خلال ساعات على قطاع غزة بحسب ما أعلنته مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت في غارتين موقعين في شمال قطاع غزة، دون وقوع إصابات أو أضرار.

وكانت طائرة إسرائيلية قصفت مساء أمس الجمعة موقع رصد في شرق مدينة غزة "رداً على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل دون وقوع إصابات أو أضرار".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه استهدف مواقع بينها مجمع عسكري "ردًّا على إطلاق النار من قطاع غزة نحو إسرائيل في وقت سابق الليلة الماضية".

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وأعلن في بيان "في وقت سابق من المساء، اطلقت قذيفة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل. رداً على ذلك هاجمت مقاتلة من الجيش الإسرائيلي موقعاً عسكرياً لحماس" في غزة.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية عن إطلاق القذيفة الذي أعقب استشهاد فتى فلسطيني وإصابة خمسة آخرين بجروح برصاص الجيش الإسرائيلي على أطراف جنوب قطاع غزة.

وقال مسعفون إن صبياً (16 عاما) أصيب بعيار ناري في البطن شرق خان يونس جنوب القطاع ما أدى إلى وفاته.

وجاء ذلك رغم إعلان هيئة مسيرات العودة الأسبوعية في غزة عن إلغاء الاحتجاجات المقررة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل للأسبوع الثالث على التوالي.

وقالت هيئة مسيرات العودة إن إلغاء الاحتجاجات جاء بسبب "التهديد" الإسرائيلي باستهداف المتظاهرين الفلسطينيين، وغير مرتبط بأية تفاهمات للتهدئة.