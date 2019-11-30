كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل متظاهريين جراء أعمال العنف بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت شبكة "ايه بي سي نيوز" عن المسؤولون العراقيون قولهم إنه قتل متظاهريين بالرصاص وأصيب 26 على الأقل في بغداد وجنوب العراق في اضطرابات مستمرة بعد أن أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أنه يعتزم الاستقالة.

وقال مجلس الوزراء العراقي في بيان إنه عقد جلسة طارئة اليوم السبت لمناقشة تنحي عبد المهدي ووافق على استقالة الموظفين الرئيسيين. واوضح خبراء إن البرلمان يجب أن يوافق على استقالة عبد المهدي لتكون صالحة.

يقول مسؤولو الأمن والمستشفى إن اثنين من المحتجين لقيا مصرعهما وأصيب 15 آخرون في ساعة مبكرة من صباح اليوم على أيدي قوات الأمن التي أطلقت عليهم الرصاص الحي في مدينة النجف جنوب العراق.

وقال المسؤولون إنه أصيب 11 متظاهرًا على الأقل بالقرب من جسر أحرار ببغداد عندما أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

تحدث المسؤولون بشرط عدم الكشف عن هويتهم بما يتماشى مع اللوائح.

وقد احرق المحتجين إطارات السيارات وأحاطوا بمركز للشرطة في مدينة الناصرية بجنوب العراق اليوم السبت، للتاكيد علي مطالبهم بالإصلاح الشامل رغم وعد رئيس الوزراء بالاستقالة.

أعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته يوم الجمعة بعد دعوة من أكبر رجل دين شيعي في البلاد للحكومة للتنحي لإنهاء أسابيع من الاضطرابات المميتة.

واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد المتظاهرين منذ ما يقرب من شهرين، مما أسفر عن مقتل أكثر من 400 شخص من بينهم العشرات في الأيام الأخيرة، وخاصة في الناصرية.

وقد كانت المدينة مسرحًا لأسوأ أعمال عنف تضرب العراق المنكوب بالحرب منذ بدء الاحتجاجات المناهضة للحكومة في بغداد في الأول من أكتوبر.

كما أدى حرق المتظاهرين للقنصلية الإيرانية في مدينة النجف الجنوبية يوم الأربعاء إلى تصعيد الاضطرابات، واستقالة عبد المهدي. في الناصرية، اندلعت اشتباكات قاتلة يوم الخميس بعد ساعات من إشعال قنصلية النجف. لم يفعل البرلمان استقالة عبد المهدي، وسينعقد يوم الأحد لتمرير تصويت بحجب الثقة عنه.

ومع ذلك، فإن وعد عبد المهدي بالاستقالة لن يرضي المتظاهرين، الذين يطالبون بإصلاح النظام السياسي، ويرون انه فاسد ويبقيهن في فقر.

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يخشى الكثير من العراقيين أن يتصاعد العنف مع حداد الأسر الغاضبة على أقاربهم القتلى، وتتحرك الحكومة ببطء لسن القليل من الإصلاح. ويتوقع حدوث أسابيع من المشاحنات السياسية قبل اختيار خليفة لعبد المهدي وتشكيل حكومة جديدة.

ومن جانب اخر، قالت لجنة حقوق الإنسان العراقية شبه الرسمية في بيان اليوم السبت انه يجب تقديم المسؤولين عن قتل المتظاهرين إلى العدالة، وأنها ستجمع أدلة على المحاكمة. لم يعترف البيان باستقالة رئيس الوزراء.

حثت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على وقف الإصابات المتزايدة. وقالت في بيان انه يجب عدم استخدام "الأسلحة النارية والذخيرة الحية إلا كحل أخير."

وفي وقت سابق، قتل ثلاثة متظاهرين واصيب 35 اخرين على أيدي قوات الأمن في جنوب العراق بعد اعتصامات اليوم السابق وإغلاق الطرق، مما رفع عدد القتلى إلى ستة أشخاص.

قتل اثنان من المتظاهرين المناهضين للحكومة عندما أطلقت قوات الأمن ذخيرة حية لتفريق الحشود في مدينة كربلاء المقدسة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، حسبما قال مسؤولون أمنيون وطبيون. توفي أحد المتظاهرين متأثرًا بجراحه بعدما اصطدمت به اسطوانة غاز مسيل للدموع في اشتباكات في وقت مبكر من اليوم. تحدث المسؤولون بشرط عدم الكشف عن هويتهم بما يتماشى مع اللوائح.

اندلعت المظاهرات في بغداد وعبر جنوب العراق الذي تقطنه أغلبية شيعية. يتهم المحتجون الحكومة التي يقودها الشيعة بالفساد واليأس ويشتكون من سوء الخدمات العامة وارتفاع معدلات البطالة. قُتل ما لا يقل عن 350 شخصًا وأصيب الآلاف منذ بدء الاحتجاجات في العراق في الأول من أكتوبر، والتي اصبحت أكبر حركة احتجاج شعبية في تاريخ العراق الحديث.

قال مسؤولون عراقيون، إنه هزت ثلاثة انفجارات متزامنة بغداد مساء الثلاثاء وقتلت خمسة أشخاص وأصابت أكثر من عشرة في أول هجوم منسق على ما يبدو منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

ووقعت التفجيرات بعيدًا عن ميدان التحرير ببغداد، مركز الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي شكلت أكبر تحد أمني للعراق منذ هزيمة جماعة الدولة الإسلامية.

تم إغلاق الطرق بين كربلاء وبغداد من قبل المتظاهرين اليوم الأربعاء. قام المتظاهرون بحرق الإطارات وقطعوا الطرق الرئيسية في العديد من المقاطعات الجنوبية في الأيام الأخيرة.

في مدينة البصرة الجنوبية، واصل المتظاهرون قطع الطرق المؤدية إلى ميناء السلع الرئيسي في الخليج أم قصر، مما قلل من النشاط التجاري بنسبة 50 ٪، وفقا لمسؤولي الميناء الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى الصحفيين.

