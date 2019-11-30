كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير عراقي: إستقالة "عبد المهدي" بداية لتحقيق مطالب المتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور فيصل ريكان، الخبير القانوني من بغداد، إن مشهد التظاهرات في العراق بدأ سلميًا جدًا، من مطالب مشروعة وقانونية كان يبغي منها خلالها المتظاهرون تحقيق إصلاح سياسي للبلاد؛ نتيجة وجود الكثير من التراكمات خلال الحقبة السابقة والحالية منها الفساد المالي والإداري والبطالة.

وأوضح "ريكان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه خلال الآونة الأخيرة جنحت هذه التظاهرات للعنف، وكان ضحيتها أكثر من 400 شاب عراقي عزل لا يحملون السلاح، وكان كل هدفهم تحقيق إصلاح سياسي في البلاد؛ لإعطاء فرصة للشعب العراقي للتنعم بخيرات هذا البلد.

وتابع الخبير القانوني، أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، استجاب لأحد مطالب المتظاهرين وهي استقالة الحكومة، وأعلن يوم أمس التقدم باستقالته للبرلمان، معتبرًا أن هذه الاستقالة بداية لعملية إصلاح وتحقيق مطالب المتظاهرين، الذين لا زالوا معتصمين داخل ساحات التظاهر في مختلف مدن وسط وجنوب العراق، منوهًا إلى أن المتظاهرين يطالبون أيضًأ بتغيير المنهج السياسي الحالي في البلد، وخاصة قضية وأسلوب الانتخابات والإشراف على عملية الانتخابات، وتعديل بعض مواد الدستور والذهاب لانتخابات مبكرة.

