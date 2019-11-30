كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير عراقي: إستقالة "عبد المهدي" بداية لتحقيق مطالب المتظاهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح "ريكان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، أنه خلال الآونة الأخيرة جنحت هذه التظاهرات للعنف، وكان ضحيتها أكثر من 400 شاب عراقي عزل لا يحملون السلاح، وكان كل هدفهم تحقيق إصلاح سياسي في البلاد؛ لإعطاء فرصة للشعب العراقي للتنعم بخيرات هذا البلد.
وتابع الخبير القانوني، أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، استجاب لأحد مطالب المتظاهرين وهي استقالة الحكومة، وأعلن يوم أمس التقدم باستقالته للبرلمان، معتبرًا أن هذه الاستقالة بداية لعملية إصلاح وتحقيق مطالب المتظاهرين، الذين لا زالوا معتصمين داخل ساحات التظاهر في مختلف مدن وسط وجنوب العراق، منوهًا إلى أن المتظاهرين يطالبون أيضًأ بتغيير المنهج السياسي الحالي في البلد، وخاصة قضية وأسلوب الانتخابات والإشراف على عملية الانتخابات، وتعديل بعض مواد الدستور والذهاب لانتخابات مبكرة.
احتجاجات العراق
وتشهد العراق احتجاجات عارمة منذ مطلع أكتوبر الماضي، في بغداد وبقية محافظات جنوب العراق احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة، ووصلت مطالب المتظاهرين إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي، وتشكيل حكومة مؤقتة وإجراء انتخابات مبكرة، وندّد المتظاهرين أيضاً بالتدخل الإيراني في العراق وحرق العديد منهم العلم الإيراني.
وتعتبر هذهِ الاضطرابات الأكثر فتكا في العراق منذ انتهاء الحرب الأهلية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في ديسمبر 2017، وتم تأجيل التظاهرات لفترة لأجل مراسيم الزيارة الأربعينية للامام الحسين، ثم تجددت في يوم الجمعة 25 أكتوبر.
ومنذ ليلة الخميس 24 أكتوبر الماضي، لم تتوقف محاولات المحتجين اقتحام المنطقة الخضراء المحصنة الأمنية، في عمليات كر وفر.