كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تكثيف أمني للشرطة البريطانية بعد هجوم الطعن في لندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، أن عمدة العاصمة البريطانية لندن صادق خان، أعلن زيادة الوجود الشرطي في المدينة بعد هجوم الطعن الذي وقع فوق جسر لندن وأسفر عن مقتل شخصين.

وقال خان، في تصريحات لـ"بي.بي.سي"، إن "زيادة وجود الشرطة ستكون ظاهرة للعيان اليوم".

وأسفر الهجوم عن مقتل رجل وامرأة، وإصابة 3 آخرين، رجل وامرأتان.

وبحسب "بي بي سي"، جاء الهجوم الإرهابي قبل نحو أسبوعين من الانتخابات البرلمانية المقررة في بريطانيا في 12 من الشهر المقبل.

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وأعلنت السلطات البريطانية، أن منفذ الهجوم من أصحاب السوابق في أنشطة إرهابية، ويدعى عثمان خان 28عاماً.

وقال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن نيل باسو، في بيان: "هذا الشخص كان معروفاً لدى السلطات، وأدين في عام 2012 بتهم إرهابية".

وأضاف: "تم إطلاق سراحه في ديسمبر(كانون أول) 2018، ويتم الآن إجراء تحقيق لتحديد كيف تمكن من تنفيذ الهجوم الأخير".

وكان الهجوم بدأ في صالة فيشمونغر القريبة من الجسر حيث كان يشارك منفذ الهجوم في ندوة بعنوان " لنتعلم معاً" وانتهى على جسر لندن حيث قتلت الشرطة البريطانية عثمان بعد شجاره مع أحد المارة.