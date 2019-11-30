كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير باكستاني: افتتاح ممر كارتاربور التاريخي سيؤذي الهند إلى الأبد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ادعى أحد كبار وزراء باكستان، اليوم السبت، أن افتتاح ممر كارتاربور التاريخي كان من بنات أفكار قائد الجيش الباكستاني، الجنرال قمر جاويد باجوا، وسيؤذي الهند إلى الأبد، وهو ما يتعارض مع تأكيد حكومته أن الفكرة وراء المبادرة كانت لرئيس الوزراء عمران خان.

زعمت حكومة حركة الإنصاف الباكستانية، أن ممر كارتاربور كان مبادرة من رئيس الوزراء خان، حسب موقع "نيوز 18" الإخباري.

ومع ذلك، فإن وزير السكك الحديدية الباكستاني، شيخ راشد، وهو معلم معروف يُعتبر أحد المساعدين المقربين لرئيس الوزراء خان، يتعارض مع مطالبة الحكومة، اليوم السبت، عندما أخبر الصحفيين هنا أن افتتاح الممر كان من بنات أفكار قائد الجيش الجنرال باجوا، وأكد أنه سيضر الهند إلى الأبد.

وكما جاء بالموقع الإخباري، قال الوزير: "الهند ستتذكر إلى الأبد نوع الجرح الذي أصابها الجنرال باجوا بفتح ممر كارتاربور."

ادعى "رشيد"، أن الإعلام الهندي "قلل" من مسألة تمديد فترة ولاية الجنرال باجوا.

وأضاف: "لدى حكومة عمران خان ثلاث سنوات أخرى، وتم تمديد ولاية باجوا لمدة ثلاث سنوات وليس ستة أشهر، لذا فإن حكومتنا ستكمل ولايتها"، في إشارة غير مباشرة إلى أن الجنرال باجوا موجود هنا لدعم حكومة رئيس الوزراء خان.

الجنرال باجوا لم يحضر حفل افتتاح ممر كارتاربور على ما يبدو لتجنب أي جدال.

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في حفل وضع حجر الأساس في 28 نوفمبر من العام الماضي، أثار عناق زعيم المؤتمر سيدهو مع الجنرال باجوا جدلاً.

على الرغم من البرودة في العلاقات الثنائية حول كشمير، وقعت الهند وباكستان بعد مفاوضات صعبة اتفاقًا في أكتوبر، مما مهد الطريق لافتتاح ممر كارتاربور في 9 نوفمبر.

سيسمح الاتفاق لـ 5000 حاج هندي يومياً بزيارة جوردوارا داربار صاحب حيث قضى جورو ناناك آخر 18 عامًا من حياته.

في فبراير 1999، اقترح رئيس الوزراء آنذاك أتال بيهاري فاجبايي، ممر كارتاربور عندما قام برحلة بالحافلة إلى لاهور خلال مبادرة سلام مع باكستان. وهو يربط غوردوارا داربار صاحب في كارتاربور الباكستانية بمزار ديرا بابا ناناك في منطقة غورداسبور الهندية.

جاء افتتاح الممر في خضم العلاقات المتوترة بين الهند وباكستان في أعقاب قرار نيودلهي في 5 أغسطس بسحب الوضع الخاص لجامو وكشمير وتقسيم الدولة إلى إقليمين من الاتحاد.

في 9 نوفمبر، افتتح رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، ممر كارتاربور لتسهيل دخول حجاج السيخ الهنود بدون تأشيرة للاحتفال بالذكرى السنوية 550 لميلاد مؤسس السيخية جورو ناناك ديف.