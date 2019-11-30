كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الضباب السام يغلق المدارس والجامعات في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وسائل الإعلام الرسمية، بأن تلوث الهواء دفع إلى إغلاق المدارس والجامعات في أجزاء من إيران اليوم السبت، بما في ذلك طهران، التي غطتها سحابة من الضباب الدخاني السام.

وأعلن نائب المحافظ محمد تغيزاده قرار إغلاق المدارس والجامعات في العاصمة في وقت متأخر من يوم الجمعة، عقب اجتماع لجنة الطوارئ لتلوث الهواء.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عنه قوله، بسبب زيادة تلوث الهواء، سيتم إغلاق رياض الأطفال والمدارس التمهيدية والمدارس والجامعات ومعاهد التعليم العالي في محافظة طهران.

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إيرنا) أنه تم فرض مخطط مرور فردي للحد من عدد المركبات الخاصة على طرق العاصمة وتم حظر الشاحنات على الفور في محافظة طهران.

تم تحذير الشباب والمسنين والأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي من البقاء في منازلهم، وتم تعليق الأنشطة الرياضية اليوم السبت، في بداية أسبوع العمل في الجمهورية الإسلامية.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين قولهم ان المدارس أغلقت اليوم السبت في اقليم البرز الشمالي وفي مقاطعة أصفهان.

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ومن بين المناطق الأخرى التي أغلقت فيها المدارس مدينة مشهد الشمالية الشرقية، ومدينة أورومية في شمال غرب إيران، وقم جنوب طهران.

في طهران، وصل متوسط تركيز الجزيئات الخطرة المحمولة جوًا إلى 146 ميكروغرام لكل متر مكعب اليوم السبت، وفقًا لموقع air.tehran.ir، وهو موقع إلكتروني متصل بالحكومة.

وجرفت موجة التلوث المدينة المترامية الأطراف التي يبلغ عدد سكانها ثمانية ملايين نسمة لعدة أيام، ومن المتوقع أن تتبدد فقط يوم الاثنين عندما يتوقع هطول أمطار.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية في وقت سابق من هذا العام نقلًا عن مسؤول بوزارة الصحة أن تلوث الهواء كان سبب ما يقرب من 30000 حالة وفاة سنويًا في المدن الإيرانية.

وتزداد المشكلة سوءًا في طهران خلال فصل الشتاء، عندما يحبس قلة الرياح والهواء البارد الضباب الدخاني الخطير على المدينة لعدة أيام - وهي ظاهرة تعرف باسم الانعكاس الحراري.

ويتسبب معظم تلوث المدينة بالمركبات الثقيلة والدراجات البخارية والمصافي ومحطات الطاقة، وفقًا لتقرير للبنك الدولي صدر العام الماضي.