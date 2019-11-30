كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكومة ألبانيا تعتزم تقديم الدعم المالي لعائلات ضحايا الزلزال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس وزراء ألبانيا، إدي راما، اليوم السبت، سلسلة من القرارات التي ستتخذها الحكومة تجاه عائلات ضحايا الزلزال القاتل في 26 نوفمبر، وقال رئيس مجلس الدولة، إن عائلات الضحايا ستحصل على معاملة مالية خاصة، تبدأ من 10 ملايين دولار لكل عائلة.

وأضاف المسؤول، أنه بصرف النظر عن المنازل الجديدة التي هي جاهزة لهم ويمكنهم اختيار أخذ منازل جديدة في بلدة ثومانا ودوريس أو التنقل في تيرانا، حسب صحيفة "ألبانين ديلي نيوز".

علاوة على ذلك، أكد رئيس الوزراء الألباني، أن الطلاب والتلاميذ سيحصلون على منح دراسية تصل إلى 150 ألف لكل شخص شهريًا، في حين أن الأشخاص المتقاعدين من العائلات التي فقدت أحبائهم سوف يستفيدون من المعاش الخاص لجمهورية ألبانيا.

وأوضح "راما": "سنوفر معاملة مالية خاصة للعائلات التي تسبب الزلزال في وقوع ضحايا منهم. وسيتم توفير العلاج المالي طوال الحياة".

وأشار رئيس وزراء ألبانيا، إلى أنه بالأمس، رافق ألبرت كارا، الذي ما زال لا يعرف أنه فقد جميع أفراد عائلته، وقال: "نتمنى أن يتغلب على هذا الموقف الخطير لأنه تعرض لإصابة في الحبل الشوكي وأخذناه إلى أحد العيادات الأكثر تخصصًا لهذا الغرض. لكننا جميعا ندرك ما سيكون عليه الحال. نفس الشيء بالنسبة لينديتا كارا التي فقدت الجميع".

وقد انتهت عملية البحث والإنقاذ للناجين من الزلزال في ألبانيا، مع عدم وجود المزيد من الجثث التي يعتقد أنها تحت الأنقاض، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز".

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وفي وقتًا سابقًا اليوم السبت، قال رئيس الوزراء إدي راما، إن عدد القتلى جراء زلزال الثلاثاء الذي بلغت قوته 6.4 درجة وصل الي 50 شخص، كما أصيب حوالي 2000 اخرين.

وقال "راما"، إن الأرقام الأولية أظهرت تضرر حوالي 900 مبنى في دوريس وأكثر من 1465 في تيرانا، العاصمة، بشدة.

وكان قد قدر راما يوم الخميس عدد القتلى بـ 39 شخص، بعد أن قالت السلطات إنه تم انتشال ست جثث أخرى من بلدة تومان الشمالية الغربية، وجثتين أخريين من مدينة دوريس الساحلية، على بعد 33 كيلومترًا إلى الغرب من العاصمة تيرانا. كما أصيب أكثر من 650 شخصًا في الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجة والذي وقع قبل الخليج 365 يوم الثلاثاء.

وتقول السلطات إن عملية البحث انتهت في تومان، حيث لم يعد هناك أشخاص آخرون في عداد المفقودين في المباني المنهارة هناك. ومع ذلك، لا يزال في دوريس.

في دوريس، ثاني أكبر مدن ألبانيا، على البحر الأدرياتيكي، ينام السكان في الخيام والسيارات وفي ملعب لكرة القدم مع استمرار الهزات الارتدادية القوية الناجمة عن الزلزال.

وفي وقت سابق، ذكر بيان من وفد الاتحاد الأوروبي إلى ألبانيا، أن بروكسل ساعدت بالفعل في حشد 3 فرق للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ المستمرة.