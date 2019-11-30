دزيري بلال: “نعرف نقاط قوة وضعف الوداد”

أكد دزيري بلال مدرب فريق اتحاد العاصمة الجزائري، جاهزية فريقه للمواجهة التي ستجمعه اليوم السبت، بالوداد الرياضي، برسم مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.
وأشار بلال في تصريحات للإذاعة الجزائرية، أن لاعبيه استعدوا بشكل جيد لهذه المباراة، بغية الخروج منها بنتيجة إيجابية.
وأوضح مدرب اتحاد العاصمة، أن الوداد فريق قوي ويمتلك خبرة في المسابقة القارية، خاصة في السنوات الخمس الأخيرة.
وقال المدرب الجزائري، إنه يعرف نقاط قوة وضعف الوداد، مثلما يعرف ممثل كرة القدم الوطنية كل شيء عن فريقه، لذلك سيكون التركيز على رقعة الملعب حاسما في المباراة.
وتقام المباراة على أرضية ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، علما أن المواجهة الثانية عن المجموعة ذاتها، ستجمع بين ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وضيفه بيترو أتليتيكو الأنغولي.
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