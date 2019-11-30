نشرة خاصة..تساقطات ثلجية من المستوى البرتقالي يومي الإثنين والثلاثاء

قالت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، إن المملكة ستشهد خلال يومي الإثنين والثلاثاء تساقطات ثلجية قوية (المستوى البرتقالي) وذلك في أقاليم مختلفة.
وذكرت المديرية في نشرة خاصة أن هذه التساقطات تهم أقاليم: الحوز، وأزيلال، وبين ملال، وميدلت، وإفران، وبولمان، بالإضافة إلى أقاليم: صفرو، وخنيفرة، وتازة، وكرسيف، وتنغير.
وكانت المديرية قد توقعت أيضا أن تستمر الأجواء الباردة في عدد من مناطق المملكة خلال يوم غد الأحد، لاسيما فوق فوق مرتفعات الأطلس والريف والهضاب وذلك خلال الصباح والليل، فيما سيكون الطقس غائما مع نزول أمطار أو زخات مطرية أحيانا رعدية بكل من المناطق الشمالية، السواحل، السهول الممتدة شمال آسفي، المناطق الداخلية، الريف، جبال الأطلس، الساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية.
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