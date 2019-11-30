مندوبية التخطيط تسجل انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج بـ0.1 في المئة

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات التحويلية باستثناء تكرير البترول” انخفاضا بـ0.1 في المئة خلال شهر أكتوبر 2019، مقارنة مع شهر شتنبر 2019.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني لشهر أكتوبر 2019، أن هذا الانخفاض نتج بالخصوص، عن تراجع الأسعار بـ1.4 في المئة في قطاع “التعدين” و بـ0.1 في المئة في “الصناعات الغذائية” و”صنع منتجات أخرى غير معدنية” وبـ0.9 في المئة في “صناعة النسيج”.

وأضافت المذكرة أن الانخفاض ناتج أيضا، عن ارتفاع الأسعار بـ0.2 في المئة في قطاع “صناعة المشروبات”.

وفي ما يتعلق بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الإنتاج لقطاع “الصناعات الاستخراجية”، فقد عرف انخفاضا بـ0.4 في المئة خلال شهر أكتوبر 2019.

وبخصوص الأرقام الاستدلالية للأثمان عند الإنتاج لقطاعات “إنتاج وتوزيع الكهرباء” و”إنتاج وتوزيع الماء”، فقد عرفت استقرارا خلال شهر أكتوبر 2019.