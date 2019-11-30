نحف: إصابة شاب في جريمة طعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب يبلغ من العمر 29 عاما، بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لجريمة طعن في قرية نحف، اليوم السبت.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان"، الإسعافات الأولية للمصاب وهو يعاني من جروح في القسم العلوي من جسده، ثمّ تمّ نقل المصاب على وجه السرعة إلى قسم العلاج المكثف بمستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج.

وأعلنت الشرطة أنّها باشر بالتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.