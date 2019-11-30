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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. الجوف تحتفي بمناسبة الذكرى الـ30 من نوفمبر الخالدة والان مع التفاصيل
السبت 30 نوفمبر 2019
إحتفت محافظة الجوف، بمناسبة الذكرى الـ52 لعيد الإستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر الخالد، بندوة أقامها مكتب الثقافة اليوم السبت بحضور 50 مشارك ومشاركة .
وافتتح الندوة مدير عام مكتب الثقافة بالمحافظة الأستاذ شرف محمد العكة بكلمة رحب فيها بالمشاركين في الندوة مستعرضا المحطات التاريخية لذكرى الـ30 من نوفمبر الخالدة .
والقيت في الندوة ورقتين الأولى للمدرب والخبير الإداري عمر سالم دومان تحدث فيها عن مراحل النضال الوطني التي سبقت ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر ووصولا إلى الـ30 من نوفمبر من العام 1967م ذكرى رحيل آخر جندي بريطاني من جنوب اليمن الحبيب.
وألقى الورقة الثانية الشيخ محمد أبوحليقة تناول فيها دور المرأة اليمنية وإسهاماتها في النضال الوطني ضد الرجعية والإمامة والاستعمار البريطاني البغيض.
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