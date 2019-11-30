شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة إيلزابيث تنقل تعازيها لضحايا اعتداء جسر لندن والان نبدء بالتفاصيل
ونفذ شخص يدعى عثمان خان هجوما عشوائيا بسكين بعد ظهر أمس الجمعة وهو يرتدي سترة ناسفة وهمية عند مؤتمر لإعادة تأهيل المدانين السابقين.
وقالت الشرطة إن شخصين قتلا وأصيب ثلاثة في الهجوم.
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