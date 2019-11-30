شكرا لقرائتكم خبر عن الملكة إيلزابيث تنقل تعازيها لضحايا اعتداء جسر لندن والان نبدء بالتفاصيل

ذكرت مؤسسة (بي.إيه ميديا) الإعلامية اليوم السبت أن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا نقلت "تعازيها وصلواتها وتعاطفها البالغ لكل من فقد عزيزا" في هجوم جسر لندن. ونفذ شخص يدعى عثمان خان هجوما عشوائيا بسكين بعد ظهر أمس الجمعة وهو يرتدي سترة ناسفة وهمية عند مؤتمر لإعادة تأهيل المدانين السابقين. وقالت الشرطة إن شخصين قتلا وأصيب ثلاثة في الهجوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملكة إيلزابيث تنقل تعازيها لضحايا اعتداء جسر لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.