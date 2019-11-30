شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل شخص حاول الاعتداء على المارة بسكين في لندن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019 قالت شرطة العاصمة البريطانية في بيان لها اليوم الجمعة، إنها نشرت قواتها فوق جسر لندن وسط تقارير عن حدادث إطلاق نار فوق منطقة الجسر. وفي الوقت الذي نقلت فيه وكالة أنباء بلومبرغ عن الشرطة قولها، إنها احتجزت أحد الاشخاص فى منطقة جسر لندن. وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أن الشرطة أطلقت النار على شخص حاول الاعتداء على المارة فوق الجسر بسكين فأردته قتيلاً في الحال. وكانت بلومبرغ نقلت عن صحافيين بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في وقت سابق قولهم، إن شرطة العاصمة البريطانية قالت إنها تتعامل مع حادث إطلاق نار وقع فوق جسر لندن.





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