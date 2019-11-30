شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق: أنباء عن مغادرة عبد المهدي إلى طهران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019 أفاد مصدر نيابي عراقي، اليوم الجمعة، عن مغادرة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي حديثاً إلى العاصمة الإيرانية طهران، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع). وذكر المصدر، أن رئيس الوزراء المستقيل حديثاً عادل عبد المهدي غادر على متن طائرة خاصة إلى العاصمة الإيرانية طهران. ويذكر أن عبد المهدي أعلن في بيان عصر اليوم، أنه سيقدم استقالته إلى مجلس النواب العراقي.





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