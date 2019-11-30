شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد .. الجنوبيون يرفعون صور جمال عبدالناصر بعيد 30 نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019 الخليج 365 نشر الصحفي، حسن قاسم، صوراً لإحتفالات الجنوبيين بعيد الإستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر عام 1967م .

وتظهر في الصور التي التقطت بالأبيض والأسود، جموع غفيرة من المواطنين وهم يحتفلون بهذه المناسبة الوطنية العظيمة . وشملت الإحتفالات عروض عسكرية وكشافية، ورفع المتظاهرون صور الزعيم العربي، جمال عبدالناصر . وعيد الجلاء أو عيد الاستقلال يحتفل به في اليمن في يوم 30 نوفمبر من كل عام، وهو تاريخ جلاء آخر جندي بريطاني عن أراضي جنوب اليمن المحتلة في 30 نوفمبر 1967 م. Advertisements

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