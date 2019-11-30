وزير الطاقة بأذربيجان أعلن استعداد بلاده لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا

أعلن وزير الطاقة الأذرييجاني بارفيز شاهبازوف، اليوم السبت، أن بلاده على الاستعداد التام لنقل ​الغاز الطبيعي​ إلى ​أوروبا​.

ذكرت وزارة الطاقة ال​أذربيجان​ية، لوكالة "سبوتنيك"، أنّ "وزير الطاقة بارفيز شهبازوف لفت في القمة الخامسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، إلى التوجهات في السوق العالمية للغاز ومشاريع تصدير الغاز الّتي تنفّذها أذربيجان".

وركّز شاهبازوف على أنّ "أذربيجان، الّتي تلعب دورًا هامًّا في تنفيذ مشروع ممرّ الغاز الجنوبي، مستعدّة تمامًا لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا. وسيتمّ تسليم الغاز الطبيعي إلى أوروبا وللمرّة الأولى من مصدر جديد وهو ​بحر قزوين​، وذلك عبر ممرّ الغاز الجنوبي في النصف الثاني من عام 2020"، مؤكّدًا "أهميّة الانتهاء من مشروع ممر الغاز الجنوبي بالنسبة للمنطقة والعالم".

ويُعدّ مشروع "ممر الغاز الجنوبي"، الّذي يبلغ طوله 3500 كيلومتر، أحد أولويات ​الاتحاد الأوروبي​، وهو ينصّ على نقل 10 مليارات متر مكعب من الغاز الأذربيجاني من منطقة قزوين عبر ​جورجيا​ و​تركيا​ إلى أوروبا.