قائد البحرية الإيرانية: سفننا الحربية تستطيع التواجد بأي مكان من المياه والموانئ الدولية

أعلن قائد القوات البحرية للجيش ال​إيران​ي الأدميرال حسين خانزادي، "تسليح جميع غواصات الجيش ب​صواريخ​ "جاسك " محليّة الصنع".

وأضح على هامش تفقّده معرض منجزات وقدرات القوّة البحريّة التابعة للجيش، أنّه "یتمّ عرض أحدث منجزات القوّة البحريّة للجيش الّتي تمّ تصنيعها خلال عام، ومنها صواريخ "جاسك 2" الّتي يتمّ إطلاقها من الغواصات في الأعماق"، لافتةً إلى أنّ "إيران قامت بتصنيع الغواصات من طراز "غدير" بالاستناد على الكفاءات المحليّة في بحرية الجيش، ووزارة الدفاع وإسناد ​القوات المسلحة​، وزوّدتها بالطوربيدات المحليّة الصنع القادرة على استهداف سفن العدو".

وأفاد خانزادي بـ"انضمام ​غواصة​ "فاتح" إلى الأسطول الحربي الإيراني"، مبيّنًا أنّه "سيتمّ قريبًا إلحاق المدمرة "دنا"، وكاسحة ​الألغام​ "صبا"، وطائرة "سيمرغ" المسيرة بعيدة المدى الّتي تُطلق من القواعد البحريّة، والقادرة على نقل المعلومات من سطح الوحدات العائمة، من أجل رصد العدو على مسافات بعيدة وإرسال المعلومات إلى القوّة البحريّة".

وركّز على أنّ "السفن الحربيّة الإيرانيّة تستطيع التواجد في أيّ مكان من المياه والموانئ الدوليّة، سواءً في خليج ​المكسيك​ أو ​فنلندا​ أو المناطق الأُخرى".