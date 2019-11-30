الدفاع التركية أعلنت استكمال الدورية التركية- الروسية الـ12 بشرق الفرات

أعنلت وزارة الدفاع التركية، أنّ "القوات التركيّة والروسيّة سيّرت الدورية البريّة المشتركة الثانية عشرة، شرق نهر الفرات في سوريا"، موضحةً أنّ "الدورية جرت على محور القامشلي- ديريك، كما هو مخطّط".
ولفتت في بيان، إلى أنّه "شارك في الدورية 4 مركبات من كلا الجانبين، وطائرات مسيرة، على عمق 7 كيلومترات، وامتداد 69 كيلومتر".
ويأتي تسيير الدوريات المشتركة بموجب الاتفاق التركي- الروسي المبرم في 22 تشرين الأول الماضي.
يُذكر أنّ في 9 تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من مسلحي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم، حسب مزاعم الجانب التركي.
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