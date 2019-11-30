الدفاع التركية أعلنت استكمال الدورية التركية- الروسية الـ12 بشرق الفرات

أعنلت ​وزارة الدفاع التركية​، أنّ "القوات التركيّة والروسيّة سيّرت الدورية البريّة المشتركة الثانية عشرة، شرق ​نهر الفرات​ في ​سوريا​"، موضحةً أنّ "الدورية جرت على محور القامشلي- ديريك، كما هو مخطّط".

ولفتت في بيان، إلى أنّه "شارك في الدورية 4 مركبات من كلا الجانبين، وطائرات مسيرة، على عمق 7 كيلومترات، وامتداد 69 كيلومتر".

ويأتي تسيير الدوريات المشتركة بموجب الاتفاق التركي- الروسي المبرم في 22 تشرين الأول الماضي.

يُذكر أنّ في 9 تشرين الأول الماضي، أطلق ​الجيش التركي​ بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من مسلحي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة ​النازحين السوريين​ إلى بلدهم، حسب مزاعم الجانب التركي.