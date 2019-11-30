تواصل الاحتجاجات والتظاهرات في العراق رغم قرار رئيس الوزراء بالاستقالة

واصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم في العاصمة بغداد والمناطق الجنوبية، معتبرين أنّ استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي المزمعة غير مقنعة، مع الإصرار على "تنحية جميع رموز الفاسد".
وأشعل المتظاهرون، الإطارات على متن ثلاثة جسور ممتدّة على نهر الفرات، فيما تجمّع المئات في ساحة الاحتجاج الرئيسية وسط المدينة. وذكرت وكالة "فرانس برس" أنّ "مدينة النجف شهدت هدوءًا نسبيًّا صباح اليوم السبت، أمّا في الديوانية، فقد خرج الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بـ"إسقاط النظام".
وكان قد أعلن عبد المهدي أمس الجمعة نيّته تقديم استقالته إلى البرلمان.
مع الإشارة إلى أنّ الحراك الشعبي الحالي يُعدّ الأكبر الّذي شهدته العراق منذ عقود والأكثر دموية، حيث قُتل أكثر من 420 شخصًا وجُرح 15 الف في بغداد والجنوب ذي الأغلبية الشيعية.
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