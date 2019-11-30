ماكرون تعليقا على حادثة لندن: مصممون بشدة على محاربة الإرهاب والعنف

لفت الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، تعليقًا على حادث الطعن الّذي وقع على جسر لندن أمس الجمعة، وأدّى إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، إلى أنّ "أفكاري مع الشعب البريطاني والضحايا وأحبائهم بعد الهجوم ​الإرهاب​ي في قلب لندن".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّني أكرّر بشدّة تصميمنا على القتال معًا ضدّ أولئك الّذين يريدون الوصول إلينا بالإرهاب و​العنف​".

​يُذكر أنّ ​الشرطة البريطانية​ قتلت رجلًا يرتدي حزامًا ناسفًا زائفًا، بعد طعنه عددًا من الأشخاص بالقرب من جسر لندن، قبل أن يطرحه المارة أرضًا.