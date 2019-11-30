ماكرون تعليقا على حادثة لندن: مصممون بشدة على محاربة الإرهاب والعنف

لفت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعليقًا على حادث الطعن الّذي وقع على جسر لندن أمس الجمعة، وأدّى إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين، إلى أنّ "أفكاري مع الشعب البريطاني والضحايا وأحبائهم بعد الهجوم الإرهابي في قلب لندن".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّني أكرّر بشدّة تصميمنا على القتال معًا ضدّ أولئك الّذين يريدون الوصول إلينا بالإرهاب والعنف".
يُذكر أنّ الشرطة البريطانية قتلت رجلًا يرتدي حزامًا ناسفًا زائفًا، بعد طعنه عددًا من الأشخاص بالقرب من جسر لندن، قبل أن يطرحه المارة أرضًا.
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