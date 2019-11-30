جنبلاط: للتوضيح فانني لا املك محطة بنزين في كل لبنان

اشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "ها هم عملاء ​سوريا​ يتنافسون في التحريض ومن مواقع مختلفة حول مسؤوليتي في أزمة ​المحروقات​ وللتوضيح فانني لا املك محطة بنزين في كل ​لبنان​، الغريب ان البعض منهم يستخدم منبرا للثورة اما الاخر ومن موقع الممانعة وصل تحريضه بإتهام ​الحزب الاشتراكي​ باغتيال علاء أبو فخر"، اضاف قائلا "سنلجأ الى ​القضاء​".

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