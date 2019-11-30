فنيش: نرفض تغيير المعادلة التي أفرزتها نتائج الإنتخابات

أكد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال ​محمد فنيش​ "أننا نسعى من أجل استمرار التوافق الداخلي ضمانة للإستقرار ،والسلم الاهلي ، والتعاون مع القوى السياسيّة التمثيليّة التي تحافظ من خلال أي صيغة حلّ على الطابع الميثاقي للمؤسسات من أجل إنتاج حلول تؤدي إلى معالجة المشاكل لا أن تسبب بالمزيد من المشاكل"، مشيرا الى "اننا نرفض القفز كما يحلوا للبعض بالمطالب التي يطرحها كحلول سياسيّة ونرفض تغيير المعادلة التي أفرزتها نتائج الإنتخابات الأخيرة ولا يستطيع أحد ولا نقبل أن يمس بهذه النتائج".

وفي تصريح له راى فنيش ان "رفع الشعارات المشروعية بناءً لتحركات شعبيّة لا صلة لها في نظامنا ودستورنا"، مؤكداً "عدم المس في موقع ​رئاسة الجمهورية​ أو إضعاف دور ​المجلس النيابي​ لأنه سيؤدي إلى تقويض ​المؤسسات الدستورية​ وإلى تعطيل إنتاج الحلول وإلى إدخال البلد لا سمح الله في ​الفراغ السياسي​".