بزي: مشهد اذلال المواطنين بالأمس يستدعي وقفة ضمير مسؤولة ومحاسبة المستغلين

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي بزي​، خلال استقباله وفودا بلدية وشعبية واجتماعية وحركية في مكتبه في ​بنت جبيل​ "ان مشهد اذلال المواطنين بالأمس يستدعي وقفة ضمير مسؤولة ومحاسبة الذين يستغلون وجع الناس في خضم هذه الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية".

وأكد "ان تعطيل مفاعيل الانهيار وحافة الهاوية يكون بتحمل الجميع المسؤولية لترتيب الأولويات المتعلقة بمصلحة وطننا وشعبنا ووقف مسلسل التشاطر والتذاكي في مقاربة الملف الحكومي والإسراع في حسمه رحمة بالبلاد والعباد".

ونوه بـ"عمل ​اللجان النيابية​ والتي من خلال تفعيل نشاطاتها تؤكد ضرورة انتظام عمل المؤسسات لاقرار التشريعات اللازمة والمحقة والتي يتطابق جدول أعمالها مع مطالب الحراك الحقيقي".

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