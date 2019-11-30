حمدان: ندعو الوزراء في الحكومة المستقيلة الى تحمل مسؤولياتهم

دعا أمين الهيئة القيادية في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​ ​العميد مصطفى حمدان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الوزراء في ​الحكومة​ المستقيلة الى تحمل مسؤولياتهم في إدارة شؤون الناس المعيشية وتأمين الغذاء والطبابة والتعليم ووسائل التدفئة في ظل البرد القارص القادم إلى المناطق الجبلية.

وراى حمدان ان "المواطن ال​لبنان​ي يعاني من ضغوطات معيشية كبيرة يضاف إليها عبء ​النازحين السوريين​ الذي يفاقم الأزمات المتتالية"، مؤكدا ان "علينا جميعاً تحمل المسؤولية والعمل على أن لا تصل هذه الأزمات في المناطق اللبنانية إلى ما لا يحمد عقباه ب​تفجير​ شامل و استغلالها من قبل أطراف أخرى معادية للأمن والاستقرار في لبنان".

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